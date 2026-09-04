Fernando Alonso no quiere retirarse nunca: "¿La nueva normativa de 2030? Quizá espere a eso"

El piloto asturiano bromeó con seguir cuatro temporadas más en Fórmula 1 a la espera de que llegue el próximo reglamento de motores.

Hay Fernando Alonso para rato. Aunque no se ha anunciado su renovación por Aston Martin, todo apunta a que así lo hará y que quizá no sea por una única temporada.

Pero el asturiano lo puede llevar todavía más allá. Porque en este Gran Premio de Italia en Monza ha dejado claro que no quiere retirarse nunca del mundo del motor.

"Sigues estando en plena forma, ¿podrías seguir pilotando en 2030?", le han preguntado a Fernando entre risas.

Y el veterano piloto de 45 años se ha mostrado abierto a continuar. Aunque entre risas, claro. "Quizá espere a eso, sí", decía Fernando.

El piloto asturiano tiene que renovar su contrato con Aston Martin y estaría esperando a la decisión del equipo y al rendimiento del motor Honda en las próximas carreras, cuando se ponga en marcha el ADUO.

Si el coche evoluciona, nadie sacará a Fernando de ese asiento. ¿Incluso hasta 2030?

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