Dura 'rajada' de Alonso cuando le preguntan por radio qué no funciona del Aston Martin

El asturiano, en los Libres 2 del Gran Premio de Italia, ha comenzado a enumerar todos los aspectos del monoplaza que le estaban generando problemas al pilotas. Una lista interminable.

Fernando Alonso no parece estar encontrando las mejores sensaciones en el circuito de Monza. El asturiano ha marcado el cuarto peor tiempo de toda la segunda sesión de entrenamientos libres. Todo lo bueno del Aston Martin parece haber desaparecido.

Fernando venía cosechando muy buenos resultados y muy buenas sensaciones a bordo de un Aston que respondió antes las mejoras de Newey. Fue en Hungría y luego en Zandvoort donde Alonso acabó encantado con el rendimiento de su monoplaza.

Sin embargo, las buenas sensaciones han desaparecido en Monza. El bicampeón ha reconocido tener serios problemas a la hora de pilotar el monoplaza. Algo que contrasta completamente con lo vivido en Países Bajos donde Fernando terminó la carrera asegurando que era un coche fantástico de pilotar.

El ingeniero del asturiano le ha preguntado por radio: "¿Cuáles son tus principales problemas ahora mismo?". Alonso, contrariado, ha comenzado a enumerar lo que sentía que estaba funcionando mal en el coche: "Motor, vibraciones, velocidad punta...".

Todo en una afirmación que siembra la preocupación de cara a lo que queda de fin de semana. Aston podría volver a la casilla de salida en Monza tras venir de dos grandes premios muy positivos. Una situación que tampoco ayuda a que Alonso se decida a continuar en la Fórmula 1 la temporada que viene.

*Añade laSexta como tu medio de referencia en Google y no te pierdas toda la actualidad y el mejor contenido