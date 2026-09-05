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Ambos pilotos, ilesos

Locura en la Fórmula 3: ¡Se incendia un monoplaza mientras que otro sale volando!

La carrera sprint de la F3 ha dejado un momento surrealista en el que se rompe el motor de Pedro Clerot y, simultáneamente, dos coches colisionan saliendo uno de ellos volando.

Momento exacto que Xie sale por los aires Momento exacto que Xie sale por los airesRedes

La jornada de sábado ha comenzado accidentada en el Gran Premio de Italia. La carrera a sprint de Fórmula 3 ha dejado una secuencia totalmente surrealista con hasta tres pilotos involucrados justo en la mitad de la sesión.

Era la vuelta diez de carrera cuando el motor de Pedro Clerot, corredor de Rodin Motorsport, se incendió justo al final de la recta principal. Justo en el momento en el que aparcaba el coche en la hierba de la curva dos y tres, se produjo el desastre.

El piloto de DAMS Lucas Oil, Gerrard Xie, se quiso meter por el interior de la curva primera y chocó contra Woohyun Shin, de Hitech. El lance entre los dos asiáticos acabó con Xie volando por los aires en la chicane de Rettifilo y con el coche totalmente destrozado y disparado hacia la gravilla de la variante dos.

Afortunadamente, ambos competidores han resultado ilesos y pudieron salir por su propio pie del circuito y de forma amistosa. La carrera terminó con victoria del japonés Tatio Kato, perteneciente a la escudería ART Grand Prix.

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