"Ha cambiado..."
Pedrosa desgrana al 'nuevo' Marc Márquez: "No es el loco que conocíamos"
El expiloto de MotoGP cree que Marc ha ganado este mundial porque ha sabido adaptarse a una situación muy diferente.
Dani Pedrosa es una de las grandes leyendas del motociclismo español. Aunque no llegó a ganar títulos en la categoría reina, siempre ha sido muy elogiado por los pilotos. Su relación con Marc Márquez es muy buena y se ha rendido a él por su décimo campeonato.
En 'DAZN', Pedrosa explica cómo Marc ha hecho historia: "Es historia para el motociclismo, también para el motociclismo español. Un día impresionante para Ducati, para Marc, para todos los aficionados de Marc".
"Sobre todo para todos aquellos aficionados o no aficionados al motociclismo que ven en Marc esa persona con ese espíritu de superación y con esa resiliencia que ha demostrado desde su lesión importante en 2020. Las que ha acarreado después también este año, así que, sin duda, un día impresionante donde se materializa todo ese esfuerzo", explica Pedrosa.
Cree que este título con Ducati no tiene nada que ver con todos los anteriores: "Ha sido diferente porque ha remontado 100 puntos de desventaja. Lo ha hecho pasando por quirófano a mitad de temporada y también lo ha hecho controlando".
"Lo ha hecho gestionando su estado físico, gestionando sus fuerzas y también controlando mucho la gestión sobre el riesgo", señala Pedrosa durante el Gran Premio de Portugal.
Ya no ve a ese Marc "loco" que llegó a MotoGP: "No ha sido el Marc Márquez loco que conocíamos que se caía un montón de veces por temporada. Ha ido gestionando todas esas caídas y es el límite con el riesgo en cada momento para coger los puntos necesarios en cada carrera".
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