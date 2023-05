Este miércoles Aston Martin y Honda anunciaron su acuerdo para el año 2026. Un acuerdo que recibió el ok de Fernando Alonso, la gran figura del equipo (cuatro podios en las cinco primero carreras de la temporada de Fórmula 1). La gran pregunta es si el asturiano seguirá en la competición para entonces, cuando ya tenga 44 años.

En Aston Martin creen que sí. Mike Krack, jefe de la escudería, así lo ha explicado a su llegada al circuito de Mónaco: "Creo que no hay ninguna razón para pensar que Fernando no debería estar con nosotros en 2026, no veo motivos para creer que no estará aquí ese año, en absoluto".

"Creo que una de las cosas más importantes es que si miras las regulaciones de las unidades de potencia de 2026, el chasis se va a derivar de ella y ya ha habido grupos de trabajo desde febrero del año pasado. Está claro que necesitas que esté totalmente integrado para pensar en un buen chasis para tus intereses", dice el jefe de la escudería verde.

Y no es el único. Martin Whitmarsh, CEO de Aston Martin Performance Technologies, dijo en la presentación de Honda que aunque eso no estaría en los planes de Alonso de inicio, podría cambiar si el proyecto aspira a ser ganador.

"2026, quién sabe, probablemente está fuera de su planificación en este momento. Tenemos que darle un coche ganador. Hemos dado un paso adelante, pero todavía no estamos donde tenemos que estar. Nos haremos más fuertes", ha expresado.

"Estoy seguro de que hablaremos antes de 2026 sobre el futuro de Fernando. Sería fantástico que estuviera tan en forma y fuera tan competitivo como ahora. Entonces sería fantástico tenerle también en 2026", ha sentenciado.

El bicampeón ya ha apuntado en algunas entrevistas que no ve su retirada cerca. Firmó un contrato bianual con Aston Martin, pero abierto a prorrogarse si ambas partes estaban contentas. Y está claro que así es. El proyecto ha sorprendido a todos y desde el primer momento el coche ha sido competitivo, colocándose por detrás de los Red Bull de Max Verstappen y Checo Pérez.