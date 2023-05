Es Max Verstappen el líder del mundial de Fórmula 1 con 119 puntos. Catorce más que su compañero de equipo, Sergio Pérez, y una victoria más (tres por dos). El título está al rojo vivo después de cinco carreras y en Imola se espera una nueva batalla entre los dos Red Bull.

Hasta la fecha el ambiente es Red Bull es bueno. Nada ha ocurrido como en el pasado entre compañeros de equipo que luchaban por cosas importantes. Aunque esto no ha hecho más que empezar.

Y Pérez, cuando le han preguntado por el carácter de Max, ha dejado un halago envenenado: "Es un buen perdedor. Tiene fama de mal perdedor, pero, sinceramente, cuando le gano, él realmente dice 'bien hecho'".

"No es muy habitual en la Fórmula 1 tener ese tipo de compañero de equipo. Él realmente se acerca y dice: 'bien hecho, amigo'. Puedes ver que de verdad lo siente y aprecio eso", ha comentado el mexicano en el podcast 'Pardon my take'.

El bicampeón de la F1 también se pasó por este podcast y elogió la vida familiar de su compañero: "Me gusta cómo Checo maneja todo y cómo ve el mundo de la F1 pero sabiendo que es importante tener una buena vida familiar. Eso es probablemente más importante que cualquier cosa que hagas en F1".

"La gente siempre está muy centrada en su carrera en la Fórmula 1. Sienten que si no cumplen sus objetivos en la Fórmula 1 significa que su vida está acabada o lo que sea, esa es la impresión que da", defiende el neerlandés.

La relación entre ambos es fluida. "De respeto", la calificó Pérez hace algunas semanas. Y en la pista han luchado limpiamente. En Imola, una nueva oportunidad para ver su pelea por el campeonato.