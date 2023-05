¿Ha llegado el momento? Este fin de semana se disputa el Gran Premio de Mónaco, ese que Aston Martin y Fernando Alonso señalaron como uno de los escenarios en los que puede certificarse la ansiada victoria número 33. Y sus rivales ven al piloto asturiano como "candidato" a la victoria.

Lo ha dicho Helmut Marko, de Red Bull, en declaraciones a 'RacingNews365': "Alonso siempre es bueno. Su falta de velocidad máxima no será un problema en Monte Carlo y si tienen un buen fin de semana estarán arriba en la clasificación. Es un candidato".

Cree que su monoplaza será más débil este fin de semana: "No podemos usar una de nuestras fortalezas de carrera en Mónaco, ya que el que pilota delante marca el ritmo, la degradación no es decisiva, no hay rectas donde nuestra ventaja pueda ser clave...".

Y también apunta Marko hacia Ferrari: "Lo que hemos visto hasta ahora es que Ferrari a veces es más rápido que nosotros en las curvas lentas. La gran ventaja es el rápido calentamiento de neumático".

La clasificación será fundamental. Y ahí siempre destaca Charles Leclerc. Por lo que el monegasco, que corre en casa, puede ser uno de los principales favoritos para conseguir su primera victoria de la temporada.

Red Bull se ve débil, pero eso no significa que no vaya a estar arriba. Max Verstappen y Sergio Pérez son los dos grandes favoritos (se han repartido todas las victorias en este inicio de campeonato). Aunque en la escudería de las bebidas energéticas tienen claro que Alonso puede ser su gran rival.