Un expiloto de F1 cree que la edad le puede pasar factura a Hamilton: "Marca la diferencia..."

Vitantonio Liuzzi, expiloto de F1, cree que la edad es lo que puede estar haciendo que Hamilton no esté al nivel de Charles Leclerc, y habla sobre la posibilidad de ver a Ferrari ganando el título.

Ferrariparece haber dado un paso hacia delante esta temporada. El equipo italiano se despidió de 2025 sin haber logrado ninguna victoria en las carreras de domingo. Sin embargo, parece que los de Maranello han entrado con buen pie a la nueva era de la Fórmula 1 con tres podios y peleando con los Mercedes en más de una carrera.

A pesar de esta mejora, Lewis Hamilton sigue estando por detrás de Charles Leclerc.Vitantonio Liuzzi, expiloto de F1 italiano, ha hablado sobre lo que le puede estar ocurriendo al piloto británico: "Hamilton es uno de los más grandes campeones pero creo que, en última instancia, la edad marca la diferencia".

"Una vez que alcanzas cierta edad, aunque siempre estés en tu mejor momento físico, creo que hay un declive natural en el rendimiento mental y de reflejos que le impide rendir como le gustaría. Siempre lucha y se entrega en cuerpo y alma, pero Leclerc lo hace con mucha más facilidad, y esto no es una cuestión de talento", comentó Liuzzi, según recoge 'Formula Passion'.

Además, el expiloto de equipos como Red Bull, no cree que Ferrari pueda pelear por el título, a pesar de haber mejorado esta temporada: "¿Ferrari luchando por el título? Eso espero. Pero no soy demasiado optimista porque, lamentablemente, con los años nos hemos acostumbrado a que su desarrollo sea un poco más lento que el de los demás a lo largo de la temporada".

"Aunque siguen siendo un equipo que lucha por los tres primeros puestos del campeonato. Desde fuera es fácil criticar, pero mejorar nunca es fácil porque los rivales nunca duermen. Ferrari siempre demuestra que está ahí arriba, pero lamentablemente no lo suficiente como para luchar por el título. Pero espero equivocarme, quizás incluso veamos a Ferrari luchando en la segunda mitad de la temporada", concluyó el piloto italiano.

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