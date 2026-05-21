Hamilton señala el gran problema de Ferrari: "Estamos perdiendo entre tres y cuatro décimas en..."

El piloto británico habla sobre la temporada del equipo italiano y comenta la gran debilidad del SF-26, en una temporada en la que los de Maranello han dado un paso hacia delante.

Lewis Hamilton no está teniendo un buen inicio en su etapa en Ferrari. A pesar de que los últimos tres años fueron más grises, el piloto británico venía de ganar absolutamente todo y de batir récords con el equipo Mercedes.

Sin embargo, el siete veces campeón del mundo no tuvo un buen debut con Ferrari, aunque ahora se siente mucho mejor: "Me siento muy bien. Al equipo y a mí nos costó mucho encontrar el equilibrio y el año pasado fue una temporada difícil, con un coche que no estábamos desarrollando".

"Hemos realizado muchos cambios tanto dentro del equipo como en la forma en que operamos en la fábrica, y es como si nunca hubiéramos estado tan compenetrados, en términos de colaboración", comentó Hamilton, según recoge 'Formula Passion'.

Ahora, parece que Ferrari ha dado un pasito hacia delante. Sin embargo, el piloto británico sigue estando por detrás de su compañero Charles Leclerc. Una situación que Hamilton va a intentar arreglar para el próximo GP de Canadá: "Voy a adoptar un enfoque diferente en la próxima carrera, porque la forma en que nos estamos preparando en este momento no está ayudando en nada".

"Entrenamos en el simulador, llegamos al circuito y el coche se siente diferente. Pero te subes, te preparas para el circuito, conduces y ajustas el coche hasta cierto punto, y entonces luego llegas a la pista y esa configuración no funciona. Así que no voy a usar el simulador para la próxima carrera", comentó el piloto británico.

Este cambio de enfoque se debe a que en el pasado GP de Miami, Ferrari volvió a estar por detrás de Mercedes. Una pérdida de ritmo y de tiempo que el SF-26 nota sobre todo en las rectas. "Estamos perdiendo entre tres y cuatro décimas solo en las rectas, así que ahí está la gran debilidad y seguirá estando ahí hasta que lo solucionemos. Tenemos que ver si podemos reducir algo de resistencia antes de Montreal", concluyó Hamilton.

*Añade laSexta como tu medio de referencia en Google y no te pierdas toda la actualidad y el mejor contenido