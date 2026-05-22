El cariñoso mensaje de despedida de Liam Gallagher a Guardiola tras su adiós al City: "Vino y conquistó, larga vida al rey"

El contexto Después de diez años, el entrenador catalán pone fin a su etapa en el Etihad tras llevar al club a la cima de Europa. Se marcha con 20 títulos como 'skyblue'.

Pep Guardiola se despide del Manchester City tras una década en la que llevó al club a la cima del fútbol europeo, consiguiendo su primera Champions League. Durante su tiempo en el Etihad, Guardiola acumuló 20 títulos, sumando un total de 41 en su carrera como entrenador. Su salida ha dejado una profunda impresión, especialmente en figuras como Liam Gallagher, líder de Oasis y ferviente aficionado del City, quien expresó su gratitud hacia el técnico en redes sociales. Guardiola, tras su exitoso paso por el Barcelona y el Bayern de Múnich, transformó al City en un referente del fútbol mundial.

Pep Guardiola ha dicho adiós al Manchester City. Ha dicho adiós al club al que ha llevado a ganar su primera Champions League. Al que encumbró tanto en Inglaterra como en Europa y en el resto del mundo. Así ha sido durante los últimos diez años. Así ha sido desde que ocupó el banquillo del Etihad para alegría de un Liam Gallagher, de un líder de Oasis, que ha tenido unas más que cariñosas palabras para el técnico de Santpedor.

"Vino y conquistó. Larga vida al rey. Gracias por los buenos tiempos, Pep", ha publicado el pequeño de los hermanos Gallagher en redes una vez que se ha conocido que el técnico deja la entidad 'skyblue'.

Y es que los líderes del grupo son reconocidos aficionados del club inglés y asiduos en las gradas de un estadio, de un Etihad, al que acuden tanto para los partidos importantes como para aquellos que no lo son tanto.

Tal es la relación que mantienen Guardiola y el grupo que Pep fue uno de los invitados en los conciertos que se celebraron en Manchester, en lo que supuso la reunión de Oasis tras 16 años de ausencia.

El técnico español se fotografió tanto con la banda como con los artistas, habiendo además varios vídeos del propio Guardiola cantando las icónicas canciones del grupo.

Así ha querido despedirse y dar gracias Liam Gallagher a Pep Guardiola. A un entrenador que llegó a Inglaterra tras un exitoso paso por Alemania, por el Bayern de Múnich, de donde se fue con la espinita clavada de esa Champions que sí obtuvo en el Barcelona. Que sí logró en un club en el que hizo historia después de llevar un estilo de fútbol inconfundible que trasladó al mundo entero.

En su haber, títulos. Muchos, muchísimos títulos. Porque Guardiola no se ha cansado de ganar allá donde ha estado desde el mismo momento en que llegó al banquillo del Camp Nou. Desde ese entonces, Ligas y Copas. Copas y Ligas. En España, en Alemania y en Inglaterra. Allí, en las islas, ha llevado al Manchester City a lo más alto.

A ese sueño que tenían desde que se convirtieron en el gran rico del Viejo Continente y que no alcanzaron ni con Mancini ni con Pellegrini. Tuvo que ser Guardiola, tuvo que ser el de Santpedor, el que llevara a los Rodri, Halland y compañía a la cima de Europa.

Ha sido una década. Ha sido el periodo más largo de Guardiola en el mismo banquillo. En él, 20 títulos. Veinte que se suman a los otros 21 con los que ya contaban y que hace que, con 55 años y a saber con cuántos más de trayectoria por delante, cuente con 41 entorchados como técnico.

*Añade laSexta como tu medio de referencia en Google y no te pierdas toda la actualidad y el mejor contenido