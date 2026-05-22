El esperanzador consejo de Nadal a Alcaraz sobre su grave lesión: "Si hace las cosas correctas y..."

El manacorí ha confesado que tuvo la misma dolencia hace años y deja un valioso mensaje dirigido a Carlitos para que este pueda recuperarse sin secuelas futuras.

Carlos Alcaraz será baja en Roland Garros y Wimbledon por primera vez desde que es tenista profesional. El murciano no se ha recuperado a tiempo de su lesión en la muñeca y no podrá esta en dos de los torneos más importantes del año.

Todo después de una recuperación que está siendo difícil debido a que no se conoce exactamente el tiempo que mantendrá a Alcaraz alejado de las pistas. Rafa Nadal ha confesado que sufrió esa misma lesión hace años y ha aprovechado para aconsejar al número dos del mundo.

"Por ejemplo, para Carlos hoy, se ha perdido dos, un par de Masters 1000... Es un momento difícil, pero de alguna manera, lo bueno es que tiene una lesión que se. Y estoy seguro de que está haciendo las cosas correctas. Lo sé muy bien, porque tuve la misma lesión dos veces en mi carrera, en 2014 y en 2016", asegura Rafa en el podcast 'Served'.

El balear explica cuándo tuvo ese mismo problema y lanza un menaje positivo en cuanto a la recuperación de Carlos: "Cuando me retiré de Roland Garros en 2016, tuve exactamente la misma lesión que él. Lo principal es que ya ha logrado mucho, y eso le da calma. Se recuperará al 100%, y tiene muchos años por delante".

"Se trata de saber escuchar eso de alguien como yo, que he pasado por todas estas cosas. Creo que, de alguna manera, te da positividad en momentos difíciles", concluye Rafa.

Todo a pocos días de que de comienzo Roland Garros. Carlitos, que lleva dos victorias consecutivas en la tierra de París, no podrá jugar uno de sus torneos preferidos dejando a Sinner como claro favorito a levantar el título.