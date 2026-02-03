Sánchez anuncia que España prohibirá acceder a las redes sociales a los menores de 16 años

Los detalles El presidente del Gobierno ha detallado un paquete de cinco medidas para hacer frente a los abusos de las grandes plataformas digitales y garantizar un entorno digital seguro. Su plan pone el foco también sobre la responsabilidad de los directivos de esas plataformas.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha anunciado en la Cumbre Mundial de Gobiernos en Dubái que España prohibirá el acceso a redes sociales a menores de 16 años y adoptará medidas para controlar las plataformas digitales. Sánchez destacó la necesidad de crear un espacio saludable en estas plataformas y adelantó que su Gobierno aprobará medidas para implementar esta restricción. Las plataformas deberán establecer controles efectivos y se responsabilizará legalmente a sus directivos por infracciones. Además, se tipificará como delito la manipulación de algoritmos y se creará un sistema para rastrear contenido ilegal. España se une a la 'Coalición de los Dispuestos Digitales' para regular estas plataformas a nivel multinacional.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha anunciado este martes que España prohibirá el acceso a las redes sociales a menores de 16 años y adoptará otras medidas para aumentar el control de las plataformas digitales. "Nuestros niños están expuestos a un espacio que nunca deberieron navegar solos. Un espacio de abusos, adicción, pornografía y violencia. No lo vamos a aceptar. Vamos a protegerlos contra el salvaje oeste digital", ha advertido.

Sánchez ha hecho este anuncio en su intervención en la Cumbre Mundial de Gobiernos que se celebra en Dubái y en la que participan una treintena de jefes de Estado y de Gobierno. Para Sánchez, es necesario hacer de las plataformas digitales un espacio saludable y, por ello, ha anunciado que la próxima semana su Gobierno aprobará una serie de medidas, entre ellas, esa prohibición de acceso a las redes sociales a menores de 16 años.

Para ello, ha explicado que las plataformas deberán adoptar medidas de control efectivas y barreras reales que funcionen para impedir ese acceso a los menores. Esta medida se desarrollará a través de prohibición expresa de acceso a menores en un nuevo artículo del Proyecto de Ley de Protección de Personas Menores de Edad en entornos digitales. Esa prohibición, y en virtud del artículo 28 del Reglamento de Servicios Digitales (DSA) de la UE y de las directrices publicadas por la Comisión, promoverá que las plataformas y redes sociales a implantar sistemas de verificación seguros para garantizar el cumplimiento de esa ley nacional.

Además, el líder del Ejecutivo ha señalado que se pondrá fin a la impunidad de los directivos para que sean legalmente responsables de las infracciones que se comentan en las plataformas digitales de las que son responsables. Para ello, el Gobierno propondrá una reforma del Código Penal. Esta medida se incluirá en un Proyecto de Ley Orgánica que será remitido al Parlamento. La reforma, según ha podido saber laSexta, introducirá un régimen de responsabilidad penal específico para los responsables últimos de las plataformas.

No es una sorpresa, ya que Sánchez ya había anunciado su intención de pedir responsabilidades a los directivos de estas plataformas, pero este martes ha concretado más su plan.

El Gobierno español tipificará como delito la manipulación de los algoritmos y la amplificación de contenido ilegal. Al igual que con las sanciones penales a los directivos, el Ejecutivo aplicará esta modificación a través de un Proyecto de Ley Orgánica que será llevado al Parlamento.

Asimismo, según Sánchez, se creará un sistema de rastreo, cuantificación y trazabilidad que permita establecer una Huella de Odio y Polarización. El objetivo será transformar un fenómeno hasta ahora opaco en un elemento cuantificable y evaluable, generando un ranking de peores a mejores plataformas en relación con la presencia de odio y polarización en las mismas.

Esta medida se materializará mediante el desarrollo de una herramienta específica que, según el Ejecutivo, permitirá un análisis más riguroso del comportamiento de las plataformas y de sus algoritmos en relación con la polarización y la promoción del odio. La información generada "permitiría abrir debates sobre el control de las plataformas y los mecanismos para favorecer entornos digitales más seguros".

También habrá tolerancia cero frente a las posibles infracciones cometidas por plataformas como Grok o TikTok relativas a la generación con IA de contenido sexualizado vinculado a menores o a la difusión de los mismos.

El Gobierno trabajará conjuntamente con todos los poderes e instituciones, especialmente el Ministerio Fiscal, para prevenir, detectar, investigar y, en su caso, promover la acción de la justicia frente a las infracciones detectadas.

Sánchez ha anunciado finalmente que España se ha unido a cinco países europeos en la 'Coalición de los Dispuestos Digitales' para avanzar de manera coordinada y eficaz a nivel multinacional en la aplicación de una regulación más estricta, rápida y eficaz de las plataformas sociales.

