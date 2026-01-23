La reflexión de Hamilton sobre el aspecto que marcará la diferencia en 2026: "Es el mayor cambio..."

El británico avisa de las dimensiones del cambio que llegará en unas próximas semanas. Lewis también habla de las claves y del verdadero papel que tendrá el piloto.

Una nueva temporada de Fórmula 1 esta a pocas de semanas de dar comienzo. El nuevo año llegará con un cambio de reglamento que pretende cambiar gran parte del deporte con respecto a lo que se han vivido los últimos cuatro años. En principio, gracias a estas 'nuevas normas', escuderías y pilotos podrán dar un gran salto hacia estar en las posiciones más altas.

Fernando Alonso, junto con Aston Martin, es uno de los llamados a cambiar radicalmente de objetivos pasando de querer puntuar en 2025 a poder tener la oportunidad de ganar carreras en 2026.

El nuevo reglamento no solo ha permitido a las escuderías diseñar un coche de cero, sino que también ha traído algunas medidas que podrían beneficiar a los pilotos. Lewis Hamilton, que vivió el peor año de su carrera en 2025, es consciente del cambio que sufrirá la Fórmula 1.

El británico avisa de que, para el piloto, el panorama podría cambiar mucho: "Será el año más técnico al que nos hayamos enfrentado nunca. El papel del piloto será crucial no solo para encadenar vueltas y lograr buenos resultados, sino también para gestionar la unidad de potencia, gestionar la energía a lo largo de la vuelta, y también el nuevo tipo de DRS que tendremos, con el alerón delantero y trasero móviles".

Hamilton no recuerda un cambio igual: "El cambio reglamentario es monumental. Es el mayor cambio reglamentario que ha visto nuestro deporte, al menos desde que yo estoy aquí. Pero cada vez que se ha producido una transición a un nuevo reglamento, siempre ha sido un reto enorme".

"Todos empiezan desde cero y luego todo depende del desarrollo: quién consigue desarrollar más rápido, quién tiene las mejores ideas y un equipo unido que reme todo en la misma dirección", ha asegurado el británico en unas declaraciones recogidas por 'Motorsport'.