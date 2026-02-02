Camarero, tajante: "La revalorización de las pensiones están garantizada por ley"

Tras conocer que Pedro Sánchez va a trocear el decreto ómnibus para asegurar la subida de las pensiones (pero sin un decreto aislado), el periodista económico José María Camarero explica por qué "sí o sí" las pensiones se van a revalorizar.

Pedro Sánchez se abre a trocear el ómnibus para asegurar la subida de las pensiones, pero no irá en decreto en solitario. La intención del Gobierno es, por tanto, presentar un nuevo decreto que mantenga buena parte de las medidas sociales presentadas hace una semana en el escudo social.

El periodista económico, José MarÍa Camarero, de 'ABC' explica que, efectivamente, el presidente puede jugar con diferentes tipos de medidas económicas para atraer esos apoyos con lo importante o, por lo menos, con lo más urgente: que se materialice, no que se apruebe, la revalorización de las pensiones.

Porque tal como señala contundeNte el periodista, "la revalorización de las pensiones está garantizada por una ley (una ley de 2021)". Ahora bien, "esto que está ocurriendo este año con este decreto (y lo mismo ocurrió el año pasado con este decreto ómnibus) no ocurriría si hubiera unos Presupuestos Generales del Estado".

Ahora bien, dicho esto, vayamos a lo importante: "Sí o sí se van a revalorizar las pensiones porque así lo marca la legislación", asegura Camarero: "Afortunadamente, hay ya una ley desde 2021, incluida dentro de la reforma de las pensiones que realizó el que entonces era ministro José Luis Escrivá (ahora gobernador del Banco de España) en la que se decía que sea cual sea el Gobierno que haya, del color político que sea, con unas elecciones por delante o con unas elecciones por detrás, las pensiones se revalorizan con la inflación media de los últimos 12 meses".

En este caso, señala Camarero que estamos hablamos de un 2,7%, otros años han subido un 8%, otros un 3%... pero se van a revalorizar sí o sí. "En el caso de que el Gobierno apruebe ese decreto mañana martes (como parece que puede ser), antes de mediados de mes, la Seguridad Social tiene ya la confirmación de que puede pagar la nómina revalorizada de este mes de febrero", explica el periodista.

Y en el caso de que se hiciera más adelante, por ejemplo, en marzo o en abril, tendría retroactivos con respecto al mes que no se pagase: "Por lo tanto, esa es la tranquilidad, dentro de la intranquilidad que se está generando en torno a este decreto", sentencia Camarero. En el vídeo podemos ver al completo y con detalle su intervención y explicación.

