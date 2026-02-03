La frase de Adrian Newey que ilusionará a Fernando Alonso: "Tenemos el mejor túnel de viento del mundo"

El ingeniero de Aston Martin está convencido de que tienen una seria ventaja sobre sus rivales en la Fórmula 1: "Nuestro túnel de viento es probablemente el mejor túnel de viento del mundo".

Adrian Newey, responsable del diseño del nuevo Aston Martin AMR26, ha hablado en una extensa entrevista sobre qué puede pasar con estas nuevas normas que llegan a la Fórmula 1. Y ha dejado una frase que seguro que ilusionará mucho tanto a Fernando Alonso como a Lance Stroll.

"Nuestro túnel de viento es probablemente el mejor túnel de viento del mundo", ha expresado Newey en la web de Aston Martin.

Rechaza que el nuevo AMR26 sea "agresivo": "Nunca considero mis diseños agresivos. Simplemente persigo lo que considero correcto. El AMR26 tiene bastantes características que no se habían implementado antes".

Pero entiende que le llamen así porque simplemente es un coche muy diferente a todos los que se vieron en los test de Barcelona: "La dirección que hemos tomado podría interpretarse sin duda como agresiva. El AMR26 tiene bastantes características que no se habían implementado antes".

Se le escapa la sonrisa al hablar de ese coche, su nuevo joya. "El coche es muy compacto. Mucho más de lo que creo que se ha intentado antes en Aston Martin", dice un Newey que no puede evitar sonreír.

En unos días se volverá a ver al AMR26 sobre la pista. Será en los primeros test de Bahréin. La cuenta atrás para la gran cita, el Gran Premio de Australia, ha comenzado.