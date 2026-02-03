Llegan 48 horas críticas: Andalucía suspende clases y pide activar a la UME ante la alerta roja por "lluvias sin precedentes"

Los detalles Estamos ante 48 horas críticas, especialmente en Andalucía. Tras muchos días de mucha lluvia, hay zonas que ya no pueden absorber más y eso va a ir a peor. La nueva borrasca que está entrando va a traer a toda esa zona lluvias fuera de lo normal.

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha emitido un aviso rojo por lluvias intensas en Grazalema y Ronda, con riesgo de inundaciones debido a la borrasca Leonardo. Se espera más de 150 mm de lluvia en 12 horas. La Junta de Andalucía ha activado un comité de emergencias y suspendido las clases presenciales en todas las provincias, excepto Almería, por el temporal. El presidente Juanma Moreno ha elevado el Plan de Emergencia al nivel 2, incorporando medios extraordinarios, como la Unidad Militar de Emergencias. También se suspenden actividades en centros de día y se recomienda cancelar deportes al aire libre.

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha emitido un aviso rojo por lluvias muy abundantes el miércoles en Grazalema (Cádiz) y Ronda (Málaga), que implican un "peligro extraordinario" por posibles inundaciones y crecidas. La Aemet advierte de que se pueden acumular más de 150 mm en doce horas y más de 200 en 24 horas en esas zonas.

El organismo ya advirtió el lunes de que los suelos acumulan tanta humedad que las nuevas lluvias podrían causar inundaciones. La península se encuentra bajo la influencia de la borrasca Leonardo, la sexta de gran impacto de este año tras el paso de Goretti, Harry, Ingrid, Joseph y Kristin durante el mes de enero.

La Junta de Andalucía ha puesto en marcha un comité de emergencias y ha pedido que el miércoles se eviten todos los desplazamientos. Las clases presenciales en colegios e institutos andaluces quedarán suspendidas este miércoles en todas las provincias, salvo Almería, como consecuencia del fuerte temporal.

El propio presidente de la Junta, Juanma Moreno, ha anunciado que la primera decisión que se ha tomado es "elevar a situación operativa 2 el Plan de Emergencia ante el Riesgo de Inundaciones en Andalucía", dada la situación meteorológica e hidrológica extraordinaria que se plantea para los próximos días.

Esto significa, según ha añadido, "incorporar medios extraordinarios de otras administraciones, bien sean locales, provinciales o nacionales, al dispositivo que ya tiene la Junta de Andalucía puesto en marcha", como, por ejemplo, preposicionar y preparar para actuar a la Unidad Militar de Emergencias (UME).

En cuanto a la suspensión de las clases presenciales en colegios e institutos, el presidente ha manifestado que se hace la recomendación a las universidades, "que tienen autonomía en la organización de su actividad y serán ellas las que decidan si mañana se imparten clases de manera telemática o presencial".

Las clases en colegios e institutos se van a impartir a distancia, de forma telemática, "ya que nuestros centros cuentan con los medios necesarios para ello", ha indicado.

De momento, las clases no se suspenden en la provincia de Almería, porque ahora mismo, "las condiciones climáticas" no lo recomiendan, ya que no se prevén "fuertes precipitaciones de agua, ni tampoco vientos que pudiesen suponer un peligro", según el presidente, quien ha avisado, no obstante, de que esta provincia estará "en evaluación a lo largo del día de hoy" por si cambiara la situación y también hubiera que suspender clases.

El presidente también ha anunciado que, al igual que las clases, se suspende para mañana en las siete provincias afectadas, la actividad en los centros de participación y centros asistenciales de día para personas mayores o personas con algún tipo de discapacidad. También se recomienda a ayuntamientos de las zonas afectadas la suspensión de la actividad deportiva al aire libre.

