Rodalies recupera el servicio tras dos incidencias que obligaron a parar todos los trenes a primera hora de la mañana

Los andenes de la Estación de Francia, en Barcelona, este martes cuando la compañía Renfe mantiene su plan de reanudación parcial del servicio de Rodalies y Regionales en Cataluña.

El contexto Los usuarios de Rodalies han vuelto a vivir un inicio de jornada caótico por la caída de todo el servicio por dos fallos en el Centro de Tráfico Centralizado en cuestión de una hora. Los técnicos ya lo han resuelto, según Renfe, y se vuelve a operar con normalidad.

Mañana complicada en Rodalies con dos suspensiones del servicio en las primeras horas del día. Rodalies ha recuperado todo el servicio tras el segundo corte este martes sobre las 8.19 horas de este martes por una incidencia en el Centro de Tráfico Centralizado (CTC) de Adif en la Estación de Francia de Barcelona, según fuentes de Renfe.

El segundo corte se ha originado a las 8.08 y se ha solucionado a las 8.19 horas, mientras que el primero ha obligado a cortar la circulación de trenes entre las 7.10 y las 7.15 horas de este martes.

El portavoz de Renfe en Cataluña, Antonio Carmona, había explicado este martes tras el primer corte que se había detenido todo el servicio "por seguridad".

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.