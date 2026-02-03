El sector ferroviario se concentra ante Transportes para exigir más seguridad: "No se ha invertido en mantenimiento"

Los detalles Los representantes sindicales reclaman a Óscar Puente una actualización de los protocolos de seguridad y un incremento de la inversión para adecuarla al aumento del tráfico ferroviario.

El sector ferroviario se manifiesta este martes ante el Ministerio de Transportes para exigir más seguridad tras los accidentes ferroviarios de Adamuz y Gélida en las últimas semanas, que se saldaron con un total de 47 muertos. La protesta, que está teniendo lugar en Nuevos Ministerios (Madrid), reúne a todos los sindicatos con presencia en los comités de empresa de Adif y Renfe, además de los representantes legales de los trabajadores de las empresas ferroviarias privadas.

Arturo Vega, responsable nacional de CSIF-Renfe, reivindica una revisión profunda del sistema de seguridad en toda la red ferroviaria española y reclama a Óscar Puente una reforma profunda en la red para evitar que se repitan sucesos como los de los últimos días.

"Le exigimos al ministro una actualización de los protocolos de seguridad, más inversión en infraestructura ferroviaria y más talleres ferroviarios", asegura Vega en declaraciones a laSexta.

En una entrevista en Al Rojo Vivo, el representante sindical denuncia que, con la modernización de la flota de trenes, buena parte de la infraestructura ferroviaria ha quedado desactualizada: "Hay que actualizar tanto los talleres como los equipos, porque tenemos trenes más modernos".

"Hay que invertir más en manteamiento", exige Arturo Vega, que detalla que "tras el incremento tanto de trenes como de viajeros de los últimos años, creemos que no se ha hecho en la medida justa".

Está previsto que esta protesta sea la antesala de los paros convocados por CGT para los días 9, 10 y 11 de febrero, cuando se realizarán concentraciones a las 11 de la mañana en las principales estaciones de España.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.