Schumacher confía en Alonso para 2026 y critica a Hamilton: "A Lewis le lleva el coche, pero Fernando..."

Ralf Schumacher, expiloto del 'Gran Circo', no descarta las opciones de título del asturiano. Algo que no sucede con Hamilton, a quien lanza un 'dardo' por su pilotaje.

Fernando Alonso puede tener una gran oportunidad en 2026. El asturiano espera poder contar con un Aston Martin competitivo que le permita no solo luchar podios y victorias sino también poder tener opciones de estar en la parte alta de la clasificación.

La llegada de Adrian Newey al proyecto de 2026 sumado a las novedades que traerá el nuevo reglamento apuntan a que el cambio de rumbo en cuanto a rendimiento puede ser muy notable por parte de Aston Martin. Es precisamente ese giro de 180 grados lo que espera Alonso.

El ingenio de Newey junto a las incorporaciones que ha hecho la escudería británica hace pensar que el proyecto final podría resultar en un monoplaza rápido. Ralf Schumacher, expiloto de Fórmula 1, ve con opciones a Alonso de poder luchar por el título.

El germano destaca su talento al volante y lo compara con el de Hamilton, para él, inferior al del asturiano: "¿Por qué no? (puede ganar el Mundial) Creo que sigue llevando el coche por sí mismo. Con Lewis, a veces tienes la sensación de que es el coche quien le lleva a él. Fernando parece relajado, incluso cuando sale del coche".

"La experiencia ayuda también y Fernando tiene mucha, está muy motivado. No puedes ni notar que tenga 44 años, ni tan siquiera tiene un pelo gris. Me alegraría por él", asegura Schumacher en unas declaraciones para 'FI Insider'.