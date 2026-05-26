Rafa Jódar vs James Duckworth: horario y dónde ver la segunda ronda de Roland Garros

¿Cuándo juega Rafa Jódar contra Darderi en el Masters 1000 de Roma? Horario y dónde ver en TV

El tenista madrileño disputa este miércoles la segunda ronda de Roland Garros contra James Duckworth en la pista número 7.

Rafa Jódar se ha convertido en una de las sensaciones del tenis en su debut en Roland Garros. Ya está en segunda ronda y se medirá a James Duckworth en la jornada del miércoles.

El madrileño saltará a la Pista 7 para disputar su segundo partido en la tierra de Roland Garros, en París.

El partido empezará sobre las 14 horas (horario peninsular español) y se podrá seguir en directo a través de 'Eurosport'.

Además, la web de laSexta está llevando a cabo su habitual especial en cada Grand Slam, con seguimiento a los tenistas españoles.

Primera ronda arrasando

Jódar arrasó en la primera ronda. Tumbó al estadounidense Aleksandar Kovacevic por la vía rápida: 6-1, 6-0 y 6-4.

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