Ahora

Este miércoles

Rafa Jódar vs James Duckworth: horario y dónde ver la segunda ronda de Roland Garros

El tenista madrileño disputa este miércoles la segunda ronda de Roland Garros contra James Duckworth en la pista número 7.

¿Cuándo juega Rafa Jódar contra Darderi en el Masters 1000 de Roma? Horario y dónde ver en TV¿Cuándo juega Rafa Jódar contra Darderi en el Masters 1000 de Roma? Horario y dónde ver en TVGetty

Rafa Jódar se ha convertido en una de las sensaciones del tenis en su debut en Roland Garros. Ya está en segunda ronda y se medirá a James Duckworth en la jornada del miércoles.

El madrileño saltará a la Pista 7 para disputar su segundo partido en la tierra de Roland Garros, en París.

El partido empezará sobre las 14 horas (horario peninsular español) y se podrá seguir en directo a través de 'Eurosport'.

Además, la web de laSexta está llevando a cabo su habitual especial en cada Grand Slam, con seguimiento a los tenistas españoles.

Primera ronda arrasando

Jódar arrasó en la primera ronda. Tumbó al estadounidense Aleksandar Kovacevic por la vía rápida: 6-1, 6-0 y 6-4.

*Añade laSexta como tu medio de referencia en Google y no te pierdas toda la actualidad y el mejor contenido

Las 6 de laSexta

  1. Imputación a Zapatero, en directo | El juez Calama pospone la declaración de Zapatero al 17 y 18 de junio
  2. Las agendas de Julio Martínez apuntan al papel de Zapatero en la repatriación de Edmundo González y la liberación de presos políticos de Venezuela
  3. El juez Peinado cita a Begoña Gómez el 9 de junio para una "audiencia previa" al juicio y le advierte de que si no acude podrá ser "conducida por la fuerza pública"
  4. El Congreso retira la acreditación de prensa al agitador ultra Vito Quiles durante tres meses
  5. EEUU retoma sus ataques contra el sur de Irán pese a los "avances" en las negociaciones
  6. Grave accidente en Bélgica: cuatro muertos, entre ellos dos adolescentes, tras el choque de un autobús escolar contra un tren en un paso a nivel