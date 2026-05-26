"Me asusta": una leyenda del tenis se muestra muy preocupado por la lesión de Carlos Alcaraz

La preocupante pregunta que se hace McEnroe sobre Alcaraz: "¿Cuánta gasolina le queda para el US Open?"

John McEnroe, una de las mayores leyendas del tenis, reconoce estar preocupado por cómo pueda afrontar Alcaraz su lesión de muñeca.

Carlos Alcaraz sigue recuperándose de su lesión en la muñeca derecha. No estará ni en Roland Garros ni en Wimbledon, dos de los Grand Slams de la temporada. Y se espera que pueda volver para la gira de Estados Unidos y Canadá, ya en el mes de agosto.

Una de las mayores leyendas del tenis, John McEnroe, ha dicho en 'El Mundo' que está preocupado por la situación del deportista español.

"Carlos es tan duro mentalmente como el que más, está al nivel de Rafa, Roger y Novak. Pero pienso en jugadores como Del Potro, que nunca pudo volver del todo por culpa de la muñeca, y eso me asusta. No soy médico, pero creo que el tenis entero está rezando para que vuelva sano. Yo desde luego lo estoy haciendo", dice el extenista.

Él no vivió en primera persona esa lesión que por ejemplo sí hizo mucho daño a Rafa Nadal: "Yo nunca tuve una lesión de muñeca así porque no golpeábamos tan fuerte. Las raquetas actuales son mucho más ligeras y las están golpeando con mucha dureza, así que el impacto en el brazo y la muñeca es mayor que nunca. Con las raquetas de madera había más flexibilidad. Las de ahora son muy rígidas".

"En el caso de Carlos, puede haber sido algo puntual, un golpe fortuito, pero igualmente es una putada. Estaba en la cima del mundo, acababa de convertirse en el jugador más joven en completar el Grand Slam. Espero que vuelva pronto", completa McEnroe.

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