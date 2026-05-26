Oficial: Alexia Putellas anuncia su salida del Barça

La jugadora del FC Barcelona anuncia a través de sus redes sociales que se marcha después de proclamarse campeona de Europa de nuevo.

Alexia Putellas se marchará del FC Barcelona cuando acabe la presente temporada. En un emotivo vídeo a través de sus redes sociales, la jugadora ha anunciado que pondrá fin a una etapa gloriosa de catorce temporadas con la camiseta azulgrana, con la que se acaba de proclamar campeones de Europa.

La jugadora de 32 años ha jugado 512 partidos (se marchará con 513) y ha marcado un total de 234 goles.

Su palmarés es simplemente espectacular. Ha ganado diez Ligas, nueve Copas de la Reina y cuatro Champions League.

Además, por el camino pudo levantar dos Balones de Oro en los años 2021 y 2022.

"Hemos llevado al equipo femenino más lejos de lo que jamás habíamos imaginado. Al principio, ser futbolista ni siquiera estaba reconocido como una profesión. Y ahora solo siento el privilegio de haber formado parte de este cambio", dice la jugadora.

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