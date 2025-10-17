Ahora

"No, no he visto a Fernando"

A Hamilton le preguntan por su 'palo' a Fernando Alonso: "Llevaba mucho tiempo..."

El piloto de Ferrari aseguró que sus mensajes en redes sociales tan solo eran parte de "un juego divertido": ¿Qué es la vida si no podemos reírnos de vez en cuándo?".

Fernando Alonso en el GP de AzerbaiyánFernando Alonso en el GP de AzerbaiyánGetty

Como no podía ser de otra forma, durante su comparecencia en la rueda de prensa de la FIA previa al GP de Estados Unidos, a Lewis Hamilton le han preguntado por los diversos 'palos' que le dejó a Fernando Alonsopor redes sociales tras Singapur.

El heptacampeón del mundo compartió diversos fragmentos de la serie británica 'OneFoot in the Grave' en la que el protagonista repite en bucle "I don’tbelieveit" ("No me lo creo").

Justo fue eso lo que dijo el asturiano en tres ocasiones por radio después de que el británico, sin frenos en su Ferrari, se saltara varias curvas para poder cruzar la bandera a cuadros.

Pues bien, según Hamilton, todo forma parte de un "juego divertido": "Llevaba mucho tiempo sin ver ese programa y pensaba que era divertido, pero… ¿qué es la vida si no podemos reírnos de vez en cuándo?".

Además, afirmó que aún no se ha cruzado con el que fuera su compañero en McLaren 2007: "No, no he visto a Fernando, no lo he visto desde Singapur".

Las 6 de laSexta

  1. El BBVA fracasa en su intento de OPA al Banco Sabadell tras no llegar ni al 26% del capital
  2. Trump y Putin acuerdan celebrar una reunión en Budapest para abordar la guerra en Ucrania tras una llamada "productiva"
  3. La devolución de los cadáveres pone en riesgo el alto el fuego en Gaza mientras los palestinos esperan la ayuda humanitaria
  4. Quién es Alejo Miranda, el senador que todo apunta a que interrogará a Sánchez en el Senado
  5. El PP de Ayuso saca a relucir su ingenio con un nuevo término contra Sánchez: "Ya estamos en la Revolución Sanchevique"
  6. Investigan como posible homicidio la muerte del fundador de Mango, Isak Andic