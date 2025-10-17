A Hamilton le preguntan por su 'palo' a Fernando Alonso: "Llevaba mucho tiempo..."

El piloto de Ferrari aseguró que sus mensajes en redes sociales tan solo eran parte de "un juego divertido": ¿Qué es la vida si no podemos reírnos de vez en cuándo?".

"No, no he visto a Fernando"

Como no podía ser de otra forma, durante su comparecencia en la rueda de prensa de la FIA previa al GP de Estados Unidos, a Lewis Hamilton le han preguntado por los diversos 'palos' que le dejó a Fernando Alonsopor redes sociales tras Singapur.

El heptacampeón del mundo compartió diversos fragmentos de la serie británica 'OneFoot in the Grave' en la que el protagonista repite en bucle "I don’tbelieveit" ("No me lo creo").

Justo fue eso lo que dijo el asturiano en tres ocasiones por radio después de que el británico, sin frenos en su Ferrari, se saltara varias curvas para poder cruzar la bandera a cuadros.

Pues bien, según Hamilton, todo forma parte de un "juego divertido": "Llevaba mucho tiempo sin ver ese programa y pensaba que era divertido, pero… ¿qué es la vida si no podemos reírnos de vez en cuándo?".

Además, afirmó que aún no se ha cruzado con el que fuera su compañero en McLaren 2007: "No, no he visto a Fernando, no lo he visto desde Singapur".