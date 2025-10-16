Djokovic vuelve a pronunciarse sobre su retirada... con mención a Cristiano Ronaldo

El balcánico ha destacado que la "longevidad" es una de sus "motivaciones" y que, al igual que el luso, Lebron James o Tom Brady, quiere exprimir al máximo su cuerpo.

A pesar de que no gane un Grand Slam desde el US Open 2023 y de que Carlos Alcaraz y Jannik Sinner se estén llevando todos los 'majors' dominando con puño de hierro el circuito, Novak Djokovic no tiene intención de retirarse.

Al menos al corto plazo, tal y como él mismo ha confirmado antes de debutar en semifinales del Six Kings Slam ante Jannik Sinner.

De hecho, pone de ejemplo a tres leyendas del deporte para justificar por qué a sus 38 años sigue luchando al máximo nivel.

"La longevidad es una de mis motivaciones y quiero ver hasta dónde puede llegar mi cuerpo. Me inspiro en Cristiano Ronaldo, Lebron James, Tom Brady...", ha explicado.

Djokovic no colgará la raqueta en 2026 y veremos qué ocurre en 2027, ya que quiere ser espectador activo de los cambios que se van a producir en el mundo del tenis.

"Quiero vivir desde dentro, y eso significa jugando, los cambios que va a haber en el tenis. Me atrae estar ahí cuando se rejuvenezca nuestro deporte. Lo siento por los jóvenes, pero no me voy a retirar", ha zanjado el serbio.