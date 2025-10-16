Ahora

"Si haces una rabieta por la radio..."

"La rabieta de Alonso por radio fue un teatrillo": un ex de F1 afirma que Fernando "provocó la sanción" a Hamilton

Juan Pablo Montoya considera que "si nadie hubiera escuchado la radio, no habría pasado nada", pero el asturiano se encargó de que hubiera penalización.

En las vueltas finales del Gran Premio de Singapur, Lewis Hamilton, sin frenos en su Ferrari, se saltó varias curvas para poder cruzar la bandera a cuadros.

Fernando Alonso, que estaba a 50 segundos del heptacampeón, logró llegar a meta a solo 0,4 segundos del que fuera su compañero en McLaren 2007.

"No me lo puedo creer", repitió hasta en tres ocasiones por radio el piloto de Aston Martin, que exigía una sanción para Lewis.

Ese castigo llegó y con una penalización de cinco segundos, el asturiano subió una posición para escalar al séptimo lugar.

Pues bien, según Juan Pablo Montoya, esos gritos por radio tan solo fueron una estrategia de Fernando para que el de Ferrari no se fuera de rositas.

"La rabieta de Alonso por radio en Singapur fue un teatrillo para provocar la sanción de Hamilton", ha señalado el expiloto en 'Formula Passion'.

"Si haces una rabieta por la radio, los comisarios la oyen. Si nadie hubiera escuchado la radio, no habría pasado nada", ha añadido el colombiano.

Tras lo ocurrido en Singapur, Lewis Hamilton se encargó de lanzar varios 'dardos' a un Fernando Alonso que no respondió. Veremos este fin de semana en Austin.

