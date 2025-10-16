Final entre Carlos Alcaraz y Jannik Sinner en el Six Kings Slam: horario y dónde ver en tv

El número 1 y 2 del mundo se medirán en la final del torneo que reparte el mayor botín de la historia del tenis.

Tras las finales disputadas en Roma, Roland Garros, Wimbledon, Cincinnati y US Open, Carlos Alcaraz y Jannik Sinner se volverán a medir en otra final este sábado.

Será en la del Six Kings Slam, un torneo de exhibición que se disputa en Riad (Arabia Saudí) y que reparte el mayor premio de la historia del tenis: seis millones de dólares para el ganador.

El murciano, que accedía directo a semifinales, ha vencido este jueves a Taylor Fritz en dos mangas (6-4 y 6-2).

Sinner, por su parte, ganó en su debut a Stefanos Tsitsipas y este jueves ha obtenido un billete a la gran final tras derrotar a Novak Djokovic de manera contundente (6-4 y 6-2) en apenas una hora.

Este viernes tocará jornada de descanso y el sábado, a partir de las 20.00 (horario peninsular), 'Netflix' retransmitirá la final entre el número 1 y 2 del mundo.

Más allá de los seis millones, hay mucho en juego en el partido, sobre todo en lo anímico. Alcaraz ganó en Roma, París, Cincinnati y Nueva York, mientras que el italiano solo pudo hacerlo en la hierba londinense.

Antes, a partir de las 18:30, Fritz y Djokovic se enfrentarán en el partido que dirimirá el tercer y cuarto puesto.