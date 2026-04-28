Rafa Jódar arrasa y desafía a Jannik Sinner en Madrid

El tenista madrileño vence a Vit Kopriva en dos sets y jugará este miércoles contra el número 1 del mundo en el Mutua Madrid Open.

El fenómeno Rafa Jódar sigue arrasando en Madrid, en su casa. A sus 19 años se ha plantado en los cuartos de final, donde se medirá con el número 1 del mundo, el italiano Jannik Sinner.

Arrasó al checo Vit Kopriva (número 66 del mundo) en dos sets. Por la vía rápida. De menos a más. Jugando un gran tenis.

7-5 en la primera manga rompiendo el saque de su rival en el tramo final. En el segundo set, un rosco. Palabras mayores.

El jovencísimo Jódar, el único español que sobrevive en el torneo de Madrid, se ha convertido en la nueva sensación del tenis ante la ausencia de un Carlos Alcaraz lesionado de su muñeca en el Conde de Godó de Barcelona.

¿Cuándo es el Jódar contra Sinner?

El partido entre Rafa Jódar y Jannik Sinner se disputará este miércoles no antes de las 16 horas en la pista central de la Caja Mágica, la Manolo Santana.

Un duelo en el que Sinner es muy favorito, pero el fenómeno Jódar parece imparable en Madrid. Sin duda será una final anticipada.