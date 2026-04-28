Cuartos de final
Sinner llega tocado a su partido contra Rafa Jódar: "Debo escuchar a mi cuerpo..."
El tenista italiano reconoció después de su partido contra Cameron Norrie que está sufriendo físicamente: "Al haber jugado mucho...".
Jannik Sinner ya está en cuartos de final del Mutua Madrid Open y se medirá a Rafa Jódar, la nueva sensación del tenis español.
Pero Jannik no está bien. Ha sufrido físicamente en su victoria contra Cameron Norrie y después ha reconocido que tanta carga de partidos sí le está afectando: viene de Indian Wells, Miami y Montecarlo.
Así lo ha dicho el número 1 del mundo: "Está todo en orden. Ha ido bastante bien. Obviamente, al haber jugado mucho entre Indian Wells, Miami, Montecarlo y también aquí, debo escuchar a mi cuerpo, pero creo que en el final del partido he empezado a acelerar un poco".
"Era importante cerrar este partido en dos sets, buena noticia para mí. Mañana veremos cómo me levanto, pero de momento, contento. Son situaciones que estoy intentando superar", dice el tenista italiano.
Se medirá a Jódar en la pista Manolo Santana, la central de la Caja Mágica, no antes de las 16 horas de este miércoles.