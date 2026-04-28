Rafa Jódar - Jannik Sinner: horario y dónde ver en TV los cuartos de final de Madrid

La sensación del tenis español se mide al número 1 del mundo en los cuartos de final del Mutua Madrid Open.

Rafa Jódar contra Jannik Sinner. La sensación del tenis español contra el número 1 del mundo en los cuartos de final del Mutua Madrid Open, en la pista Manolo Santana, la central.

Será la primera vez que se enfrenten los dos tenistas. En cualquier superficie. Una auténtica 'masterclass' para un Jódar que está dando sus primeros pasos a sus 19 años.

Sinner derrotó a Cameron Norrie en dos sets en los octavos de final; mientras que Jódar ganó a Vit Kopriva (número 66 del mundo) también en dos sets con un rosco final.

El partido se jugará no antes de las 16 horas de este miércoles en la pista Manolo Santana de la Caja Mágica.

Se podrá seguir en televisión a través de 'Teledeporte'. Además, laSexta llevará a cabo su tradicional seguimiento del tenis en cada torneo.