Emiratos Árabes Unidos anuncia su retirada de la OPEP en medio de la crisis por el cierre del estrecho de Ormuz

Un buque portacontenedores en el estrecho de Ormuz en una imagen de archivo

Los detalles La salida de Emiratos Árabes Unidos, podría generar desorden y debilitar al grupo, que habitualmente ha buscado mostrar un frente unido a pesar de los desacuerdos internos sobre diversos temas, desde la geopolítica hasta las cuotas de producción.

Emiratos Árabes Unidos ha decidido abandonar la OPEP y la OPEP+, impactando significativamente a estos grupos exportadores de petróleo y a Arabia Saudita, su líder de facto. Esta decisión llega en un contexto de crisis energética global, exacerbada por el conflicto con Irán. La salida de Emiratos Árabes Unidos, miembro veterano de la OPEP, podría desestabilizar al grupo y exacerbar las dificultades para exportar petróleo a través del estratégico Estrecho de Ormuz. Además, representa una victoria para Donald Trump, quien ha criticado a la OPEP por inflar los precios del petróleo. Anwar Gargash, asesor diplomático emiratí, expresó su descontento con la débil respuesta del Consejo de Cooperación del Golfo ante los ataques iraníes.

Emiratos Árabes Unidos ha anunciado este martes su salida de la OPEP y la OPEP+, asestando un duro golpe a los grupos exportadores de petróleo y a su líder de facto, Arabia Saudita, en un momento en que la guerra con Irán ha provocado una crisis energética histórica y ha desestabilizado la economía mundial.

La salida de Emiratos Árabes Unidos, miembro de larga data de la OPEP, podría generar desorden y debilitar al grupo, que habitualmente ha buscado mostrar un frente unido a pesar de los desacuerdos internos sobre diversos temas, desde la geopolítica hasta las cuotas de producción.

Los productores del Golfo Pérsico pertenecientes a la OPEP ya enfrentan dificultades para exportar a través del estrecho de Ormuz, un punto estratégico entre Irán y Omán por donde normalmente transita una quinta parte del petróleo crudo y el gas natural licuado del mundo, debido a las amenazas y ataques iraníes contra buques.

Pero la salida de los Emiratos Árabes Unidos de la OPEP representa una gran victoria para el presidente estadounidense Donald Trump, quien ha acusado a la organización de "estafar al resto del mundo" inflando los precios del petróleo.

Trump también ha vinculado el apoyo militar estadounidense a los países del Golfo con los precios del petróleo, afirmando que, si bien Estados Unidos defiende a los miembros de la OPEP, estos "se aprovechan de ello imponiendo precios elevados".

Esta decisión se produjo después de que los Emiratos Árabes Unidos, un centro de negocios regional y uno de los aliados más importantes de Washington, criticaran a otros estados árabes por no haber hecho lo suficiente para protegerlos de los numerosos ataques iraníes durante la guerra.

Anwar Gargash, asesor diplomático del presidente de los Emiratos Árabes Unidos, criticó la respuesta árabe y del Golfo a los ataques iraníes en una sesión del Foro de Influenciadores del Golfo el lunes. "Los países del Consejo de Cooperación del Golfo se apoyaron mutuamente logísticamente, pero política y militarmente, creo que su posición ha sido la más débil históricamente", declaró Gargash.

"Esperaba esta postura débil de la Liga Árabe y no me sorprende, pero no la esperaba del Consejo de Cooperación del Golfo y sí me sorprende", declaró.

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