Después de accidente de Romain Grosjean en Baréin, el piloto anunció que dejaba la Fórmula 1. Y ahora el dueño del equipo Haas, Gene Haas, ha explicado el verdadero motivo.

"Tiene una mujer y tres hijos y yo le dije que no podía darle dinero para ver cómo se mataba", ha afirmado en declaraciones a la web 'Racer'.

"Simplemente sentí que necesita quedarse en casa y cuidar de su familia. Se libró de una muy grande allí. Si realmente entendiste lo que pasó ahí… si ese coche hubiese estado unos grados más hacia un lado o hacia otro, no habría podido salir por el hueco y habría muerto. Tuvo mucha suerte", dice Haas.

"El equipo fue extremadamente afortunado. Simplemente no habría podido imaginar tener que enfrentarme a una viuda o a sus hijos. No podría hacer eso, así que dije, 'quédate en casa. No puedo ayudarte más'. Grosjean es muy buen piloto. Tiene días realmente buenos cuando creo que es probablemente igual de bueno que cualquier otro piloto. Ama pilotar y es su elección. Simplemente yo no quiero ser parte de la mala elección", finaliza el jefe del equipo.

Grosjean precisamente se ha vuelto a subir esta semana a un monoplaza, pero no de F1. Allí el equipo Haas ya le ha cerrado las puertas... y con unas declaraciones muy duras. "No voy a darle dinero para ver cómo se mata", repitió el jefe del equipo.