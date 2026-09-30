El gran motivo por el que Alonso ha renovado con Aston Martin: "Si pensase que no puedo ser campeón..."

El piloto asturiano está convencido de que con este equipo, tarde o temprano, puede volver a salir campeón de la Fórmula 1.

Fernando Alonso seguirá pilotando para Aston Martin y todo apunta a que no será solo por una temporada. Ha renovado y no tiene ninguna intención de marcharse. Porque la obsesión de conseguir el tercer mundial de la Fórmula 1 sigue más viva que nunca.

En una entrevista en la 'SER', Fernando se mostró convencido de que en este equipo puede acabar luchando por victorias y títulos en el Gran Circo.

"No renovaría si no pensase que puedo ser campeón del mundo. No necesito seguir un año más por amor al arte ni por viajar por el mundo. He conseguido más de lo que hubiera soñado", dice el piloto asturiano, que seguirá al menos una temporada más, en 2027.

Si Aston Martin despierta, Fernando se ve capacitado para estar entre los mejores: "Sigo corriendo porque creo que si tengo un coche competitivo, va a ser muy difícil batirme".

Pero sabe que no será un camino de rosas. Están en la parte final de la parrilla en este nuevo reglamento, pero tienen a Adrian Newey. Además, confía en que Honda solucione sus problemas poco a poco de cara a la temporada 2027.

"Hemos empezado con el pie izquierdo, pero no nos vamos a rendir. Hemos venido aquí para luchar más y es parte del ADN que tenemos", explica el de Aston Martin.

Este fin de semana, en Malasia, Fernando y Aston Martin celebrarán su nuevo acuerdo. También seguirá Lance Stroll, el hijo del gran jefe, como su compañero de equipo.

*Añade laSexta como tu medio de referencia en Google y no te pierdas toda la actualidad y el mejor contenido