Fernando Alonso renueva con Aston Martin

El bicampeón de la Fórmula 1 extiende su contrato con Aston Martin y seguirá compitiendo la temporada que viene.

La historia de Fernando Alonso en la Fórmula 1 continúa. Es eterna. El piloto asturiano ha renovado su contrato con Aston Martin y seguirá compitiendo al menos una temporada más, la de 2027.

A sus 45 años Fernando sigue vibrando con las carreras de la F1 y por eso ha tomado la decisión de seguir como piloto. No le importan los problemas actuales de Honda ni la posición en pista. Sigue disfrutando y lo hará al menos por un año más.

En las últimas semanas las preguntas sobre la renovación del asturiano se sucedían. Tanto hacia él como a su jefe en Aston Martin, Mike Krack. Todos pedían paciencia, no había novedad. Pero por fin ha llegado el ansiado anuncio oficial.

El asturiano se reunió con la FIA en varias ocasiones para tratar los aspectos a mejorar de este reglamento. Ese era el factor que determinaría su continuidad. Y así ha sido. Por lo que se podrían ver cambios importantes de cara a la temporada que viene.

Aston Martin y Honda seguirán sufriendo

Fernando confía en el proyecto de Aston Martin, en el proyecto de Adrian Newey. Sabe que tarde o temprano tendrán un coche competitivo. La pregunta es cuándo y si el asturiano seguirá ejerciendo como piloto para ese momento.

Porque Aston Martin era el único equipo en el que quería seguir pilotando. Los rumores de Alpine quedaron atrás. También manifestó que una vez que se marchara de la F1, seguiría ejerciendo de embajador en el equipo. Eso sí, siempre compitiendo en otras categorías.

Hay Alonso para rato. De momento para 2027 y una vez más vestido de verde. No pierde su confianza en Aston Martin.

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