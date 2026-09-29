Marc Márquez teme que haya una "guerra" con Pedro Acosta que le haga jugarse "la salud"

Oscar Haro, exdirector deportivo del equipo LCR Honda, ha hablado sobre la "letra pequeña" en el contrato del ilerdense con Ducati y el "comodín" que tiene en caso de que las cosas no salgan como espera.

Cerrada la renovación de Marc Márquez y el fichaje de Pedro Acosta, el mundo de MotoGP se pregunta cómo congeniarán los dos pilotos en la estructura de Borgo Panigale.

El murciano, a pesar de que ahora quiere mantener u perfil bajo, no se amedrentará ante el de Cervera y buscará destronarle.

Sin embargo, hipotéticas fricciones entre ambos podrían conllevar un ambiente hostil en el garaje. Y es por ello que, según Oscar Haro, Marc se ha guardado la espalda con su nuevo contrato.

"El contrato de Marc Márquez es un 1+1 y, al final de 2027, decidirá si sigue o no. Yo creo que hay letra pequeña, seguro, porque en casi todos los contratos la hay. Entonces yo creo que Marc tendrá una letra pequeña que diga, básicamente, que si no se divierte, se baja de la moto", ha explicado en el podcast 'Fast & Curious'.

Ese "comodín" del que habla el exdirector deportivo del equipo LCR Honda puede servir tanto para si no se siente bien con la Ducati de nueva generación (en 2027 se cambia de reglamento como para salir de una posible "guerra" con Acosta.

"Tiene ese comodín para decir: 'Vamos a ver qué pasa con las 850 cc, vamos a ver si puedo estar delante y voy a ver si no entro en una guerra con Pedro Acosta que me haga jugarme la salud'", ha señalado.

"Pero Marc es un tío muy respetuoso y creo que, sin ningún problema, el primer año lo hará. El segundo, al ser un 1+1, decidirá al final de la temporada cómo se ve", ha zanjado.