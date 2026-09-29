Fernando Alonso saca pecho como nunca: "Soy mejor que ese, que aquel otro..."

El bicampeón del mundo siente que es "tan rápido como cualquiera" y se niega a "estar en el salón" y pensar que podría "hacerlo mejor que ellos".

Tras renovar con Aston Martin, Fernando Alonso pilotará, al menos, hasta los 46 años... pero con el asturiano queda claro que la edad es tan solo un número.

Eso sí, tras anunciarse el acuerdo, la 'BBC' ha publicado una entrevista con el bicampeón del mundo de Fórmula 1 en la que ha sacado pecho de su rendimiento.

"Probablemente, para mí, la razón más importante, o la más clara, para seguir compitiendo es que sigo teniendo la confianza de que tengo algo especial", ha señalado.

Y no solo es tener algo especial, sino ser más rápido que el resto: "Y cuando pienso en retirarme, en asumir un papel diferente en el equipo, en dejar de pilotar el coche o lo que sea, en cierto modo siento que no debería hacerlo, porque sigo sintiéndome tan rápido como cualquiera".

Alonso se siente al menos tan rápido como el resto por lo que ve cada fin de semana: "Cuando me subo al coche, en los entrenamientos libres, veo a algunos pilotos frenar tarde en las curvas, bloquear las ruedas delanteras de vez en cuando y cometer errores aquí y allá. Siento que lo estoy haciendo bien. O que soy más rápido que ellos".

"¿Cómo voy a estar en el salón, viendo la tele, pensando que puedo hacerlo mejor? Esa es mi sensación ahora mismo. Cuando eso cambie, si veo que he perdido habilidades, velocidad, reflejos o algo más, entonces estaré encantado de ver la carrera desde mi salón", ha explicado.

Es por ello que Fernando afirma que cuando no se sienta al nivel del resto, él será el primero en dar un paso al lado.

"Por el momento, siento que todavía no es el momento adecuado porque soy mejor que ese piloto. Soy mejor que aquel otro. Así es como lo veo. Y no puedo dejar de correr mientras siga pensando así", ha zanjado.