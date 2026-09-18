Florentino Pérez visita Ceuta: "Mis mejores deseos para que se recupere la normalidad lo antes posible"

El presidente del Real Madrid ha estado este viernes en la ciudad autónoma junto a Emilio Butragueño, director de Relaciones Institucionales, y de José Martínez Pirri, presidente de honor.

Florentino Pérez ha viajado este viernes a la ciudad autónoma de Ceuta para trasladar personalmente el apoyo y la solidaridad del Real Madrid a los ceutíes.

Junto a él han viajado Emilio Butragueño, director de Relaciones Institucionales, y de José Martínez Pirri, presidente de honor y ceutí de nacimiento.

Los tres han sido recibidos por Juan Jesús Vivas, presidente de Ceuta, en el Ayuntamiento, donde han firmado en el libro de honor.

Un gesto que el presidente ceutí ha agradecido especialmente en plena crisis que atraviesa la ciudad.

"Es un momento histórico para Ceuta sin duda alguna. Nos visita el máximo nivel institucional del Real Madrid que tiene una gran dimensión y lo hace por un motivo que creo que pasará a la historia porque no ha venido aquí a jugar un partido de fútbol sino para algo más importante: para consolidar el apoyo a Ceuta y a los ceutíes", ha señalado.

"Esta causa no tiene tintes políticos. Lo que se está defendiendo no es de ideologías. Es defender nuestra soberanía y la piedra angular de nuestra Constitución. Es una causa legítima y es la causa del Real Madrid", ha añadió.

Seguidamente ha sido el turno de Pirri: "En primer lugar quiero dar las gracias a Florentino Pérez que me ha querido acompañar en un día tan especial. Gracias al presidente de Ceuta y a mis paisanos, que estoy encantado de estar aquí en mi tierra, con vosotros, pero al mismo tiempo estoy muy triste por la situación en la que está la ciudad. Yo nací en la calle Jaúdenes, cerca de aquí, y estoy muy orgulloso de ser "caballa". Sufro mucho por lo que estáis sufriendo ahora y quiero daros mi apoyo en estos momentos tan difíciles. Viva Ceuta y viva su gente".

Por último ha tomado la palabra Florentino Pérez: "Es un honor y un orgullo estar aquí acompañando a nuestro presidente de honor. Pirri representa todos los valores del madridismo. Y quiero resaltar que este acto, para que no haya dudas, lo hemos estado preparando desde hace tiempo, no por ninguna noticia reciente. Aprovecho también este acto para transmitir todo nuestro apoyo y un fuerte abrazo a todos los ceutíes. Ojalá que recupere la normalidad lo antes posible. Muchas gracias".