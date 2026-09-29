Fernando Alonso desvela quién le convenció para que renovase con Aston Martin

El asturiano, que correrá con los de Silverstone al menos un año más, ha explicado que "Adrian Newey fue quien más contribuyó a que me quedara".

En una entrevista publicada por la 'BBC' después de que Aston Martin anunciara la renovación de Fernando Alonso, el bicampeón del mundo de Fórmula 1 ha hablado sobre la persona que terminó por convencerle de que seguir era la mejor opción.

Y no fue otro que Adrian Newey, el ingeniero más laureado de la historia del 'Gran Circo' y la gran esperanza de Alonso para tener una 'espada' con la que luchar por el título.

"Probablemente, Adrian fue quien más contribuyó a ello. No empezamos bien este año, pero las cosas van por buen camino y él es capaz de cambiar la situación muy rápidamente", ha señalado.

Eso sí, más allá de los cantos de sirena que le pudieran llegar por parte del 'gurú' británico, Fernando pone en valor los "ingredientes" que tiene Aston Martin para tener éxito.

"Este equipo tiene todos los ingredientes para triunfar en el futuro y no me pareció que fuera el momento de marcharme", ha explicado.

"Era el momento de seguir adelante, dando una segunda oportunidad a Honda para que solucionara sus problemas y permaneciendo junto al equipo", ha zanjado en un ultimátum claro al motorista japonés.