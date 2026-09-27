Terrible ataque de Horner a Newey tras su etapa en Red Bull: "No podía confiar en él..."

El exjefe de Red Bull critica duramente al legendario ingeniero recordando su etapa en la escudería autríaca y señalando el motivo por el que ambos dejaron de confiar en el otro.

Christian Horner ha sido una de la figuras más polémicas de los últimos años en la Fórmula 1. El directivo británico dejó Red Bull tras más de 20 años al mando después de un situación tremendamente delicada en la que se le acusó de acoso laboral.

Horner fue uno de los principales artífices de aquella etapa dorada de Red Bull en la que la escudería, junto a Vettel consiguió cuatro Mundiales. Adrian Newey fue esa figura escondida que estuvo detrás del diseño de un monoplaza que dominó el 'Gran Circo' durante casi un lusto.

Un periodo de tiempo que volvería a repetirse de 2021 a 2024 con Max Verstappen como piloto en una nueva racha de cuatro títulos consecutivos. Por entonces, Newey y Horner ya no formaban esa dupla tan potente. El directivo ha revelado, muchos años después, cómo dejaron de confiar el uno en el otro.

Fue hace más de una década cuando, lo que parecía un dueto de éxito asegurado en la Fórmula 1, se rompió de manera interna: "Yo le respaldaba y creía que él también me respaldaba a mí, pero a la primera señal de adversidad Adrian quiso abandonar el barco".

"Me entristeció mucho. Ya no podía confiar en él, nuestra relación no era tan sólida como yo pensaba", ha reconocido Horner en declaraciones que recoge 'The Times'.

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