Lamine Yamal se pone en 'modo Balón de Oro': brutal exhibición ante Croacia en el Pizjuán

El extremo del FC Barcelona, con dos goles y una asistencia, pone a la Selección líder en su grupo de la Nations League.

Cómo está Lamine Yamal. Cómo ha arrancado la temporada. Qué nivel está mostrando en las semanas previas a la entrega de un Balón de Oro para el que es uno de los grandes favoritos.

Al igual que ocurrió el sábado pasado frente a Inglaterra en Wembley, el extremo ha tardado menos de dos minutos en abrir el marcador del España - Croacia.

Sacó de centro la Selección, monopolizó el balón, movió de un lado a otro al cuadro croata y tras una buena jugada entre Cucurella y Baena y una mejor 'asistencia' sin tocar el balón de Fermín, Lamine la mandó a guardar con un zurdazo marca de la casa.

Apenas 30 minutos después, esa zurda le puso un centro en boca de gol a Marc Pubill para volver a adelantar a los de Luis de la Fuente dos minutos después de que Drena empatara el encuentro con un gran cabezazo que ni olió Unai Simón.

España se fue ganando al descanso y ya en el segundo acto, con los visitantes tratando de buscar un contraataque que no llegaba y con los nuestros buscando certificar el liderato del Grupo 3 de la Primera División de la Nations League, volvió a aparecer Lamine.

Balón filtrado de Pedri, Pubill, como Fermín en el primero, la dejó pasar y el extremo del Barça se la metió por el palo corto a su compañero de equipo Livakovic.

Con 3-1 en el luminoso de un Sánchez Pizjuán entregado a los campeones del mundo, las revoluciones del partido bajaron, los brazos de los croatas progresivamente también y Nico Williams, a un minuto para el final, selló el 4-1 definitivo con una gran internada en el área. Este sábado, nueva partido ante Chequia en Oviedo.