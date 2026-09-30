Rajada histórica de Max Verstappen contra la F1: "Estos coches no valen para nada"

El líder de Red Bull cambiaría radicalmente este reglamento de la F1 en el que la parte eléctrica ha tomado tanto valor: "Ahora todo depende de la batería".

Desde que entrara en vigor esta nueva reglamentación de la Fórmula 1, Max Verstappen no se ha cortado y ha sido muy crítico con ella. Pero ahora más que nunca. En una entrevista en el podcast 'P1 with Matt & Tommy' ha rajado... y a lo grande.

"Estos coches no valen para nada" es el titular de las palabras que ha dejado el cuatro veces campeón, un autorizado de la competición.

"Ahora todo depende de la batería, su despliegue o la falta de ello. Por ejemplo, vimos un Monza muy diferente, pues estás limitado por la batería. Sí, adelantas, pero te lo devuelven de forma inmediata. Es un yo-yo", explica el piloto de Red Bull.

Para él los adelantamientos que ocurren en las carreras no son de verdad: "Son adelantamientos y puede parecer divertido, pero no son reales. No so de carrera...".

"Es algo diferente y complicado, espero que mejore en los próximos años con aumento de la potencia del motor de combustión y una reducción de la fuerza de la batería", dice el piloto de la escudería de las bebidas energéticas.

¿Qué cambiaría Max?

El neerlandés tiene muy claro que le daría un giro radical a estas normas: "Cambia el motor. Vuelve a los V8. Con eso ya arreglas mucho porque son mejores en todos los escenarios: mejores de conducir, mejores de manejar y si necesitas una batería sin DRS, pues vale...".

*Añade laSexta como tu medio de referencia en Google y no te pierdas toda la actualidad y el mejor contenido