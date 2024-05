Confirmada la salida de Adrian Newey de Red Bull, queda por saber cuál será el destino del ingeniero británico a partir de la próxima temporada.

Todo apunta a que el 'gurú' de la Fórmula 1 recalará en Ferrari con Aston Martin como segunda opción, pero en las últimas semanas ha aparecido en escena el nombre de McLaren.

Cabe recordar que Newey ya estuvo en el equipo de Woking antes de recalar en Red Bull, donde fue uno de los grandes artífices de los dos Mundiales con Mika Häkkinen.

Pues bien, Zak Brown, jefe de McLaren, ha dejado prácticamente desechada la posibilidad de que Adrian vuelva.

"He oído hablar de él. Estamos muy contentos con lo que tenemos. Adrian es el diseñador más exitoso de todos los tiempos y también un buen amigo", ha explicado en el podcast oficial de la Fórmula 1, Beyond The Grid.

"Es fascinante que haya salido de Red Bull y veremos lo que pasa", ha añadido.

Lo que Brown sí tiene claro es que Newey seguirá ligado a la Fórmula 1: "Creo que va a seguir en el automovilismo, le encanta este deporte. Lo que puedo decir es que no ha terminado con el mundo del motor, a la pregunta de dónde acabará, quién sabe".