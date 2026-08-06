Honda, optimista ante los cambios recientes en Aston Martin: "Estamos en una buena posición"

Shintaro Orihara, jefe de pista de Honda, ha celebrado la mejoría en el estado y rendimiento de la escudería británica, tras sufrir problemas durante los primeros seis meses de competición.

El estado de ánimo en el garaje de Aston Martin ha cambiado de forma radical en las últimas semanas. Las recientes actualizaciones en el AMR26 han mejorado el rendimiento de los británicos de forma exponencial, y han pasado de ser un desastre a optar a pelear por los puestos de media tabla.

Ante todo lo sucedido durante los pasados seis meses, Shintaro Orihara, jefe de pista de Honda, se ha mostrado optimista y ha analizado la situación de los de Silverstone y su asociación. "Estoy orgulloso de lo que hemos logrado", resume el directivo japonés, antes de resaltar ciertos aspectos del cambio.

En declaraciones recogidas por 'RacingNews365', el nipón ha destacado los "avances" logrados tras sufrir problemas e inconvenientes durante el primer tramo de temporada. "Hemos solucionado el grave problema de las vibraciones y hemos logrado grandes avances en cuanto a durabilidad y gestión energética", celebra Shintaro.

Uno de los principales problemas sufridos fue el cambio de ingenieros y personal de plantilla en Honda. Sin embargo, lo han resuelto mediante la recuperación de trabajadores y el trabajo de los nuevos. "Durante este año hemos recuperado a algunos de nuestros expertos que tienen experiencia trabajando en proyectos anteriores de Fórmula 1", añade Orihara.

Es por ello que el directivo se ha mostrado satisfecho del trabajo realizado. "Por lo tanto, creo que nuestra estructura está en una buena posición para recuperar el rendimiento y la fiabilidad", concluye el japonés.

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