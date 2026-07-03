Las hermanas de Jonathan Andic salen en su defensa: aseguran que acordaron en familia los cambios en el testamento y la gestión del patrimonio

Los detalles Mientras que Estefanía Knuth confirmó que había una mala relación entre padre e hijo por la creación de una fundación que iba a mermar la herencia a recibir, las hermanas de Jonahan Andic han explicado ante la jueza que todos los hijos de Isak Andic estaban al corriente del reparto del patrimonio.

Las hermanas de Jonathan Andic han defendido su inocencia en la muerte de Isak Andic, fundador de Mango. Sarah y Judith, en su declaración ante la jueza, han desmontado las acusaciones de la viuda, quien cree que Jonathan es culpable. Han asegurado que todos los hijos estaban al tanto del reparto del patrimonio y que la mala relación entre padre e hijo no era por motivos económicos. Además, han explicado que la creación de una fundación benéfica era conocida por la familia y que Jonathan ya había acordado con su padre dejar Mango para dedicarse a proyectos personales. La defensa está a cargo del despacho de Cristóbal Martell.

Las hermanas de Jonathan Andic, el hijo y principal acusado de la muerte del fundador de Mango, han hecho este viernes una defensa férrea de su inocencia. Era de esperar, pues la familia siempre ha planteado que la muerte de Isak Andic fue accidental. Que cayó al vacío mientras hacían senderismo con Jonathan. Pero este viernes, en su declaración como testigos ante la jueza que lleva el caso, Sarah y Judith han dado un paso más. Han desmontado las acusaciones lanzadas por la viuda de Isak Andic, la única de la familia que cree que el hijo del empresario es el culpable de su muerte.

Mientras que Estefanía Knuth confirmó que había una mala relación entre padre e hijo por la creación de una fundación que iba a mermar la herencia a recibir, las hermanas de Jonahan Andic han explicado ante la jueza que todos los hijos de Isak Andic estaban al corriente del reparto del patrimonio. Es más, han asegurado que una vez al año, el fundador de Mango actualizaba el testamento y que, si alguno había recibido donaciones, se compensaba. Todos estaban involucrados en la gestión del patrimonio.

Sarah y Judith han tirado por tierra el que era hasta ahora el principal móvil del crimen: el económico. Y es que han puesto sobre la mesa dos claves: que eran conocedoras de que se iba a crear una fundación benéfica y que Jonathan ya había acordado con su padre dejar Mango para poder dedicarse a "proyectos personales".

Respecto a esa fundación, las testigos han explicado que el testamento de Isak Andic preveía una dotación para ese proyecto y han destacado que la intención de los hijos es seguir adelante con esos planes con finalidades sociales de su padre.

Hay que recordar que Isak Andic murió en diciembre de 2024 al despeñarse, desde 100 metros de altura, mientras practicaba senderismo con la única compañía de su hijo Jonathan. En un informe, los Mossos indicaron la casi imposibilidad de que se tratase de un accidente.

Las hermanas, que han declarado durante cerca de una hora cada una, han acudido juntas al juzgado de Martorell y acompañadas por Maria Saló, abogada del despacho del penalista Cristóbal Martell, que defiende a su hermano junto al letrado Sebastián de Juan.

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