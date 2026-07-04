Se completa el cuadro de los octavos de final del Mundial: todos los horarios de los partidos

Argentina y Colombia completan los octavos de final del Mundial que arrancan ya este sábado con Francia, una de las grandes favoritas.

El Mundial ya tiene su cuadro completo de octavos de final. Unos octavos que arrancan ya este sábado con el partido de la selección de Francia, uno de los equipos favoritos al título.

Argentina y Colombia han completado el cuadro. Leo Messi y Luis Díaz pasan a la siguiente eliminatoria y se podrían ver las caras en unos hipotéticos cuartos de final.

El cuadro albiceleste lo pasó muy mal contra Cabo Verde. Tuvo que ir a la prórroga para ganar el partido. Se medirán a Egipto en la siguiente ronda, en un camino que se le está poniendo de cara hasta las semifinales.

Horarios de octavos

Canadá - Marruecos (sábado 19.00 horas).

Paraguay - Francia (sábado 23.00 horas).

Brasil - Noruega (domingo 22.00 horas).

México - Inglaterra (lunes 02.00 horas).

Portugal - España (lunes 21.00 horas).

Estados Unidos - Bélgica (martes 02.00 horas).

Suiza - Colombia (martes 22.00 horas).

Argentina - Egipto (martes 18.00 horas).

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