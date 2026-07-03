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En tercera ronda

Rafa Jódar se viene abajo contra el japonés Mochizuki y claudica en Wimbledon

El tenista español, que había ganado el primer set, se acaba despidiendo en su tercer partido de Wimbledon.

Rafa Jódar Rafa JódarGetty

Hasta aquí la aventura de Rafa Jódar en Wimbledon. Ha caído eliminado en la tercera ronda contra el japonés Shintaro Mochizuki, en un encuentro que empezó ganando y en el que acabó sufriendo mucho físicamente.

Rafa se llevó la primera manga con un contundente 6-1. Pero a partir de ahí todo se complicó. Perdió el segundo en el tie break y el cansancio le empezó a pasar factura.

También el japonés creció en el partido, defendiéndose ante cualquier golpe que le lanzaba Jódar.

Cayó en cuatro mangas el español (6-1, 6-7, 4-6 y 4-6) en su primera participación en la hierba de Wimbledon.

La armada española pierde a su principal representante en Wimbledon ante la ausencia de Carlos Alcaraz. Siguen 'vivos' Davidovich Fokina y Jaume Munar.

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