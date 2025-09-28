La genial felicitación de Fernando Alonso a Marc Márquez tras conquistar su séptimo mundial de MotoGP

El asturiano quiso dedicarle un mensaje al de Cervera después de que este último se hiciera con su noveno título mundial de motociclismo.

Fernando Alonso se ha unido a Carlos Alcaraz y Pau Gasol en el elenco de leyendas del deporte español que han felicitado a Marc Márquez por su noveno mundial. El asturiano le ha dedicado un emotivo mensaje al piloto de Ducati después de que este se coronara en el Gran Premio de Japón.

"Felicidades! Campeón", aseguraba en redes Alonso acompañando el mensaje de uno emoticono de aplauso y, de fondo, la imagen de Márquez completamente emocionado abrazado a dos de sus ingenieros tras la carrera.

Fernando se suma a Gasol y Alcaraz y se acuerda de otro campeón del mundo español del mundo del motor. Marc ha celebrado por todo lo alto un título que sabe muy distinto a los demás y que el ha calificado como el "reto más difícil de su vida".

Márquez, tras sufrir un auténtico calvario con sus operaciones de hombro, agranda aún más su leyenda en el deporte español y mundial. Los grandes atletas de la historia de España no han dudado en reconocer la espectacular gesta del de Cervera.