Ahora

"Los mejores jugadores piden disputarla..."

"La prioridad de Alcaraz y Sinner nunca será la Copa Davis": ojo a la sentencia de un mito del tenis italiano

El ya extenista Fabio Fognini considera que el nuevo formato de la Davis "no es algo bueno para la competición" y pide una "revisión".

Jannik Sinner y Carlos AlcarazJannik Sinner y Carlos AlcarazAgencia EFE

Finalizada la Copa Davis con victoria de Italia por 2-0 contra España en la final celebrada el pasado domingo en Bolonia, Fabio Fognini ha reflexionado sobre el torneo en una entrevista en el 'Corriere della Sera'.

En primer lugar, el extenista italiano, que se retiró en la pasada edición de Wimbledon tras un gran partido frente a Carlos Alcaraz, ha criticado el formato que se instauró en 2019 de la mano de Piqué y que ha sufrido distintas modificaciones en los últimos años.

"¿Mi opinión sobre la nueva Copa Davis? Bueno, la han transformado por completo, dicen que para peor […] Sinceramente, yo también lo creo", ha señalado.

De hecho, tiene consecuencias directas: "Los mejores jugadores piden disputarla cada dos años, no sé qué pensar. Por supuesto, las ausencias de JannikSinner y Carlos Alcaraz provocó que perdiera algo de brillo".

Y es que, "la realidad" según el italiano "es que faltaban nombres del top10, donde solo estaba Zverev".

"Esto no es algo bueno para la competición, hay que revisar el formato, pero la prioridad de Jannik y Carlos nunca será la Copa Davis", ha zanjado.

Lo cierto es que el italiano se dio de baja de la competición para poner punto y final a la temporada tras las ATP Finals, mientras que el murciano cayó lesionado en la Copa de Maestros y no pudo estar junto a la 'Armada' en Bolonia.

Las 6 de laSexta

  1. El Gobierno propone a Teresa Peramato como nueva fiscal general del Estado
  2. Casi 50.000 mujeres y niñas fueron asesinadas por sus parejas en todo el mundo en 2024
  3. El presidente de la Diputación de Almería hablaba de "ir al dentista" con sus colaboradores para referirse a las mordidas
  4. El 'pujolismo' del 3% llega al banquillo por una fortuna en el extranjero que el propio Pujol reconoció, pero que limita a una herencia sin regular
  5. Consumo multa a 32 operadores de juego con más de 33 millones de euros y bloquea seis portales
  6. La Justicia europea obliga a todos los países de la UE a reconocer el matrimonio homosexual contraído en otro Estado miembro