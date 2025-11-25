"La prioridad de Alcaraz y Sinner nunca será la Copa Davis": ojo a la sentencia de un mito del tenis italiano

El ya extenista Fabio Fognini considera que el nuevo formato de la Davis "no es algo bueno para la competición" y pide una "revisión".

Finalizada la Copa Davis con victoria de Italia por 2-0 contra España en la final celebrada el pasado domingo en Bolonia, Fabio Fognini ha reflexionado sobre el torneo en una entrevista en el 'Corriere della Sera'.

En primer lugar, el extenista italiano, que se retiró en la pasada edición de Wimbledon tras un gran partido frente a Carlos Alcaraz, ha criticado el formato que se instauró en 2019 de la mano de Piqué y que ha sufrido distintas modificaciones en los últimos años.

"¿Mi opinión sobre la nueva Copa Davis? Bueno, la han transformado por completo, dicen que para peor […] Sinceramente, yo también lo creo", ha señalado.

De hecho, tiene consecuencias directas: "Los mejores jugadores piden disputarla cada dos años, no sé qué pensar. Por supuesto, las ausencias de JannikSinner y Carlos Alcaraz provocó que perdiera algo de brillo".

Y es que, "la realidad" según el italiano "es que faltaban nombres del top10, donde solo estaba Zverev".

"Esto no es algo bueno para la competición, hay que revisar el formato, pero la prioridad de Jannik y Carlos nunca será la Copa Davis", ha zanjado.

Lo cierto es que el italiano se dio de baja de la competición para poner punto y final a la temporada tras las ATP Finals, mientras que el murciano cayó lesionado en la Copa de Maestros y no pudo estar junto a la 'Armada' en Bolonia.