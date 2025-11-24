La feroz crítica de Fernando Alonso a la Fórmula 1 por el GP de Las Vegas

Además de considerar que el trazado americano está en el "límite de ser inseguro correr", el piloto de Aston Martin carga por su "posición en el calendario".

Tras quedarse a las puertas de los puntos en Las Vegas, Fernando Alonso se mostró muy crítico en rueda de prensa con el Gran Premio en la 'Ciudad del Pecado' por dos motivos: el asfalto y la fecha.

Por un lado, el asturiano criticó que al ser "demasiado deslizante" está en el "límite de ser inseguro correr", por lo que pide a la FIA que reflexione de cara a los próximos años.

"El tipo de asfalto no cumple con los estándares de la Fórmula 1. Es demasiado deslizante, no podemos llevar los neumáticos a la temperatura adecuada, no hay agarre y está extremadamente bacheado. En el límite de ser inseguro correr. Para el futuro hay que hablar con la FIA sobre si esto es aceptable o no para los próximos años", explicó.

Seguidamente, el bicampeón de Fórmula 1 cargó contra la fecha del GP ya que se disputa solo siete días antes de Catar con una diferencia horaria de 13 horas.

"La posición en el calendario, si soy sincero, es difícil para nosotros. Es difícil venir con la diferencia horaria y lo lejos que está de Europa, hicimos Brasil hace dos semanas y ahora vamos directos a Qatar con 17 horas de avión y 13 horas de diferencia horaria. No creo que ningún otro deporte en el mundo lo aceptara. El circuito está bien, pero el asfalto y la posición en el calendario están al límite", afirmó.

De hecho, Alonso sacó su lado más sarcástico para explicar que si sitúan Las Vegas en noviembre por 'facilidad', también se podrían adaptar otras carreras a distintas fechas del calendario.

"Tengo entendido que lo hacemos ahora porque es el fin de semana más tranquilo de Las Vegas (el fin de semana previo a Acción de Gracias), pero si nos guiamos por eso, deberíamos hacer Mónaco en febrero porque está todo más tranquilo. Hay cosas que debemos pensar", zanjó.