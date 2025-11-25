Fernando Alonso llama "kamikaze" a un rival: "¡Debería ser penalizado!"

Fernando Alonso en el GP de Singapur

El bicampeón del mundo de Fórmula 1 criticó duramente por radio la maniobra de Liam Lawson en la curva 1 de Las Vegas.

Fernando Alonso volvió a 'romper' el ordenador en Las Vegas logrando meter a su Aston Martin en la séptima posición de salida en un sábado marcado por la lluvia en la 'Ciudad del Pecado'.

Sin embargo, al igual que ha ocurrido en distintos momentos de la presente temporada, la mala suerte se cebó con el asturiano después de que el semáforo se apagase.

En la curva 1, Liam Lawson se fue por el interior, su RB se deslizó y tocó a Oscar Piastri, obligando al bicampeón a evitar el toque.

Su acción supuso que tanto el neerlandés como Oliver Bearman le pasaran, además de obligarle a realizar una parada temprana.

Por radio, Alonso explotó contra el piloto de Racing Bulls: "¡Lo de Lawson en la curva 1, debería ser penalizado!".

"Increíble lo de la curva 1, tio… Cada vez que salimos delante hay un kamikaze pegándose por el interior", añadió el ovetense.

Finalmente, Fernando cruzó la línea de meta en 13ª posición, pero la descalificación de los McLaren le aupó hasta la undécima.