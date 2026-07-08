Gabriel Bortoleto 'crea' al piloto perfecto de F1 con Fernando Alonso muy presente

El joven brasileño ha escogido al bicampeón del mundo como el mejor piloto en varias categorías, destacando su inteligencia en carrera, asegurando que el resto no lo pueden igualar.

La Fórmula 1 se encuentra en pausa tras el GP de Gran Bretaña. Sin embargo, los pilotos apenas tienen descanso, y muchos de ellos continúan frente al volante preparándose para la próxima carrera en Spa-Francorchamps. Aunque otros aprovechan para descansar o estar presentes en patrocinios, como es el caso de Gabriel Bortoleto.

El piloto brasileño logró puntuar en la última carrera al acabar octavo, y pese a no estar en la lucha por el título, en su segundo año en la F1 es uno de los corredores con más progresión. En una entrevista para 'Mundo Deportivo', una de las caras de Haas ha aprovechado para elaborar a su piloto ideal.

Para ello, ha debido elegir a rivales suyos de la actual parrilla y situarlos en diferentes categorías (clasificación, inteligencia, adelantamientos, defensa y carrera). Pese a haber 21 pilotos en el paddock, además de él, Bortoleto solo ha nombrado a cuatro de ellos.

Para las categorías de defensa y carrera, Gabriel se ha decantado por Ferrari y ha escogido a Charles Leclerc y Lewis Hamilton de forma respectiva. En cuanto a los adelantamientos, Max Verstappen ha sido su elección, aunque también lo ha incluido como el mejor en la clasificación junto a Fernando Alonso.

El bicampeón del mundo, y también 'maestro' del joven brasileño, es el que más veces ha sido nombrado. Ya que, según el de Haas, es el piloto más inteligente y el mejor en la clasificación junto a Max. Incluso, Bortoleto ha destacado a Alonso como el más astuto. "En eso, Fernando Alonso está muy por delante de todos", ha asegurado en un test.

*Añade laSexta como tu medio de referencia en Google y no te pierdas toda la actualidad y el mejor contenido